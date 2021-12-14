Украинские разведчики фиксируют возобновление интенсивных мероприятий боевой подготовки.

Командование Вооруженных сил РФ наращивает мероприятия по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск восстановлена интенсивность мероприятий боевой подготовки, в частности, проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками", - отметили в ГУР.

Читайте такжеРоссийский пропагандист похвастался, что попал в Украину: в ГПСУ назвали это фейкомПо данным разведки, в период с 6 по 10 декабря оккупационные войска РФ провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Марта Гичко