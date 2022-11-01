Эксперт прогнозирует, что в результате таких действий ВСУ у россиян не будет хватать ресурсов для ведения войны.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, какой будет операция ВСУ по изгнанию российских военных с левобережной части Днепра в Херсонской области.

Об этом, а также о проблемах россиян он рассказал во время эфира на своем YouTube-канале.

"Мы будем их гнать на левом берегу, не переживайте. У нас нет такого перевеса, чтобы мы могли поднять войска и идти в лобовую атаку. Мы планомерно уничтожаем их огневые способности. Фактически наша ежедневная работа приведет к тому, что оборона посыплется практически сама", - уверен эксперт.

Жданов прогнозирует, что в результате таких действий ВСУ у россиян не будет хватать ресурсов для ведения войны - это топливо, продовольствие, боеприпасы.

"Вывоз раненых и убитых - здесь тоже будет огромная проблема, потому что с ранеными очень тяжелая организация тылового обеспечения", - говорит военный эксперт.

"У них плечо вывоза раненых составляет сотни километров. Представьте, если они в Севастополь в госпиталь из Херсона везут раненых. Сколько они туда их довезут?" - задался вопросом Жданов.

Что происходит на Херсонском направлении

5 октября Путин подписал псевдодокументы о "принятии в состав РФ" ряда украинских областей, среди них - Херсонская. Накануне РФ организовала псевдореферендум по этому вопросу.

Затем оккупанты объявили об "эвакуации" населения с правого берега оккупированной Херсонской области на левый. Коллаборанты также бежали оттуда из-за страха контрнаступления ВСУ.

В украинских властях не исключают, что россияне на этом направлении прибегнут к провокациям - могут обстрелять жилые массивы Херсона и обвинить в этом ВСУ.

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