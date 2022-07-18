Ситуация на линии фронта пока не стабилизировалась, говорит Коваленко.

Несмотря на регулярные сообщения Генштаба о том, что ВСУ отбили новые атаки россиян, речь о стабилизации линии фронта пока не идет.

Такое мнение высказал 24 каналу военный эксперт Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что оккупанты на Донбассе по-прежнему имеют количественное преимущество. Впрочем, на их продвижение влияют успешные удары ВСУ п складам и пунктам управления. Но определенная мощь для продвижения у врага пока есть, констатирует Коваленко.

"Например, у меня большое беспокойство вызывает направление Северска, есть такая вероятность, что они будут наращивать свое продвижение именно в этом направлении", - уточнил он.

По словам эксперта, даже при таком варианте развития событий интенсивность вражеского наступления будет совсем другой. Сейчас у оккупантов нет потенциала для совершения стремительных действий.

Коваленко прогнозирует, что россияне в ближайшее время будут пытаться стать в оборону почти по всей линии фронта. Там, где оборона будет ослаблена, ВСУ будут контрнаступать, а враг - отступать. "Жестов доброй воли" от россиян будет все больше, предположил эксперт.

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