Это война России против украинских детей с привлечением украинских детей.

Российские оккупанты вынуждают украинских детей принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и тому подобное.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook

"Это война России против украинских детей и с привлечением украинских детей. У ювенальных прокуроров два фокуса - дети-жертвы и дети в конфликте с законом. Во время войны, которую развязала РФ на нашей земле - уже пострадали более 584 детей, 208 из них убиты захватчиками. И это только те данные, которые мы можем официально подтвердить. Сколько их в блокадном Мариуполе и на оккупированных территориях - страшно даже представить", - отметила она.

Россия уничтожает наших детей и другим способом - втягивая их в вооруженный конфликт.

"Она травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и тому подобное. И это является прямым нарушением требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", - подчеркнула Венедиктова.

В частности, на Харьковщине 12-летний подросток присылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области.

Также на Харьковщине 17-летний житель распространял через YouTube-канал хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине.

В Черниговской области 16-летний парень в одном из оккупированных сел патрулировал вместе с захватчиками улицы, наводил врагов на квартиры, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием.

"По украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут, в том числе, родители. И их задача следить и уберегать их от этого. Но пагубное влияние и действия РФ в процессе, который мы сейчас наблюдаем – важнейший фактор и мы вместе должны защитить наших детей от инфицирования российским преступным режимом и втягивание в войну", - заключила Венедиктова.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами "патриотических клубов". Среди подростков, которых отправили на войну, уже есть погибшие.

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