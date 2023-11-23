Российские оккупанты запускают группы дронов в рассыпную, по несколько волн, по сложному маршруту по всем регионам Украины.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, с какой целью в последнее время российские оккупанты запускают БПЛА по сложной траектории и длинным маршрутам, из-за чего увеличивается время длительности воздушных тревог в целом, по всей Украине.

В эфире общенационального информационного телемарафона "Единые новости" он отметил, что российские оккупанты каждый удар тактической авиацией, беспилотниками или ракетами по разным регионам Украины, планируют заранее, прокладывая тот или иной маршрут для ракет и дронов. Украинские силы обороны составляют соответствующую карту, как это происходило, чтобы препятствовать и противодействовать врагу.

"Куда враг на этот раз направил враг свои средства воздушного нападения, а куда в следующий раз может это сделать. И складывается приблизительная картина, что они хотят этим достичь", - сказал Игнат.

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Российские оккупанты хотят выявить слабые места украинской ПВО, запуская дроны по сложной траектории и длинным маршрутам.

"Все очень просто, они (россияне - УНИАН) хотят видеть слабые места при планировании своих маршрутов если дрону удалось этим данным маршрутом, который, например, вчера или позавчера был использован, пролететь, используя ландшафт местности, реки или дороги, вплоть до цели, которую враг себе заприметил, значит этот маршрут можно и в дальнейшем использовать. Соответственно нам надо это учесть и создать там вражескую преграду и ловушки, задействовать средства радиоэлектронной борьбы или средства поражения", - акцентировал Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что такие прокладки маршрутов дронами, это не новая тактика врага.

"Они делают это всегда. Сперва они применяли дроны одиночно в дневное время, потом пошли группы, потом - удары точечные. А сейчас, они (дроны-УНИАН) действуют фактически в рассыпную, залетают из Приморско-Ахтарска и в разные регионы направляются. Тревоги продолжительные, потому что наносят удары группами дронов, по несколько волн. Одна волна, потом через полтора часа другая волна. Таким образом, мало того, что "прощупывают" (ПВО - УНИАН), они еще и наносят удары дронами. А также, держат в напряжении фактически всю ночь, Силы обороны и в целом украинцев", - пояснил Игнат.

Российские атаки "шахедами" - детали

Российские оккупанты под атакой последних атак дронами-камикадзе Shahed-131/136 по территории Украины, выбирают не короткие маршруты, а запускают БПЛА по сложным маршрутам и траекториях полета. В частности, на днях на это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его мнению , первоочередной целью для нынешних вражеских налетов "является не несение ударов по конкретным объектам, а именно испытание новых маршрутов, с сопутствующей разведывательной деятельностью".

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