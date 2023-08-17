За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг не имел успеха.

Российские оккупанты наступали на Харьковщине, Донетчине, но Силы обороны сдерживали их. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Приволья, Миньковки и Белой Горы Донецкой области.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши воины сдерживали наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

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На Марьинском направлении, силы обороны не дают оккупантам успешно атаковать в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области.

Оккупанты не перестают обстреливать из авиации и артиллерии не только украинские позиции, но и населенные пункты.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Успехи ВСУ на фронте-что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 августа, было официально сообщено об освобождении Урожайного.

По данным американского Института изучения войны есть также успехи у Сил обороны в районе Роботино в западной части Запорожской области.

По данным аналитиков, вчера ВСУ продолжали наступать на трех участках фронта и продвинулись в западной части Запорожской области и на границе Донецкой и Запорожской области.

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