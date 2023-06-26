Враг несет потери, а усиление не планируется.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российская 80-й ОМБр (Арктическая) и "Шторм" на юге Украины несут критические потери.

Как отметил эксперт в своем Телеграм-канале, подразделения оккупационных войск, удерживающие Кинбурнскую косу, фактически утратили боеспособность. При этом усиление не планируется.

"Из-за потерь возник критический дефицит личного состава, что не позволяет полноценно удерживать локацию. Линию протяженностью 1 км, с 6 огневыми точками, приходилось контролировать группе меньше взвода – 4 человека. Обеспечение подразделений подорвано и не осуществляется своевременно, усиление группы не планируется. Мечты об экспансии Арктики были похоронены на Кинбурнском полуострове. В прямом и переносном смыслах", – подчеркнул Коваленко.

Видео дня

Война в Украине: актуальные новости

26 июня стало известно, что украинские военные освободили село Ровнополь Донецкой области. Населенный пункт был под оккупацией с марта 2022 года.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные зачистили плацдарм оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Он также опубликовал видео операции.

Кроме того, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что украинские военные в Запорожской области прорывают полосу обеспечения врага. Есть успехи и в Бахмуте Донецкой области.

Вас також можуть зацікавити новини: