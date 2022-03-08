Впрочем темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован.

Враг осуществляет перегруппировку войск и пытается возобновить наступление в направлении Запорожья.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг пытается возобновить наступление, осуществляя перегруппировку войск для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на создании условий для захвата, но темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован", - отметил он.

По словам Старуха, военные и местные жители сплотились вокруг Запорожского края.

"Линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов. На врагов ждет тотальное сопротивление вооруженных украинцев – это то, что может сдержать агрессивные планы оккупантов", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что большое количество запорожцев пошли в подразделения территориальной обороны.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС в Энергодаре сейчас пребывает под полным контролем российских оккупантов. На станции работает украинский персонал, который обеспечивает работу ядерных объектов. Среди прочего работники станции устраняют последствия обстрелов.

По состоянию на 5 марта сообщалось, что Запорожье готовится к осаде.

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