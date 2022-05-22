Восстановить город можно при условии отсутствия боевых действий, считает советник мэра Мариуполя.

Заблокированный российскими войсками Мариуполь "нереально" восстановить силами оккупантов в ближайшее время.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, наладить "нормальную жизнь" в городе в ближайшие несколько лет невозможно.

"Сейчас за жилой комплекс отвечает бывший тамада, и мы понимаем, что оно все так там происходит... Даже если предположить, что там появятся какие-то специалисты, то наладить жизнь в Мариуполе в ближайшие два года невозможно", - высказался чиновник.

В городе уничтожены коммуникации, в частности, газ придется, говорит Андрющенко, прокладывать заново: "То есть, ни одна котельная не заработает. И уже осенью, зимой мы будем иметь проблемы с отоплением... И что делать? Никто этим не занимается".

"Восстановить город можно при условии отсутствия боевых действий, но для этого надо иметь план, специалистов, ресурсы и, самое главное, время. И ничего из этого нет у оккупационных властей. То есть, все это большой обман людей, которые там остаются", - рассказал Андрющенко.

Блокирование Мариуполя Россией

Мариуполь оказался под усиленным огнем россиян с первых дней полномасштабного вторжения.

После эвакуации украинских войск с "Азовстали", которые удерживали оборону города более двух месяцев, рашисты заявили о взятии Мариуполя "под полный контроль".

По официальным данным Украины, российские войска уничтожили десятки тысяч тамошних жителей. Установить окончательное количество жертв вооруженной агрессии РФ невозможно, поскольку оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая преступления совершенных зверств.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев депортируют в депрессивные регионы России.

В городе возможна вспышка холеры, из-за боев отсутствует газо- и водоснабжение.

Вас также могут заинтересовать новости: