Возможно, оккупанты готовятся к паспортизации оставшихся в городе.

Российские оккупанты обязали жителей Мариуполя оформить пропуска для передвижения по городу и нахождения на улице.

Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Выдача пропусков, по его словам, проводится только в одном месте - в помещении Левобережной налоговой.

"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице", - написал он.

Андрющенко сообщил, что эти меры, возможно, предшествуют будущей паспортизации граждан.

"Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и в качестве подготовки к паспортизации оставшихся. Уточняем", - отметил он.

Как писал УНИАН, Мариуполь, разрушенный на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается.

В настоящее время в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "зачистить от неблагонадежных". В городе продолжаются ожесточенные бои.

Украина с привлечением международных структур требует от российских оккупантов открыть специальный коридор для эвакуации из Мариуполя раненых военных.

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