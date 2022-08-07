Попытка проведения штурмовых действий врагом в направлении Васильков – Благодатное успеха не имела.

Самолетами штурмовой авиации РФ и ударными вертолетами 8 раз атакованы наши позиции и освобождены населенные пункты на юге страны.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"На Южнобугском направлении противник систематическим применением имеющихся видов вооружения по линии соприкосновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить возобновления наступления и освобождения временно захваченных территорий Силами обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попытка проведения штурмовых действий в направлении Васильков – Благодатное, даже при поддержке бронированной техники, успехов не имела. С потерями враг ретировался.

"В течение дня в очередной раз обстрелян Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч", а вдогонку еще и запущен "Ураган". Преследуя цели масштабного разрушения, враг пытался уничтожить объекты промышленной инфраструктуры. Человеческих потерь нет", - отмечают в ОК.

"Самолетами штурмовой авиации и ударными вертолетами 8 раз атакованы наши позиции и освобождены населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевщины, а также в Бериславском и Херсонском – Херсонщины. Без наших потерь", - добавили в сообщении.

Напомним, за сутки ВСУ уничтожили десятки оккупантов и четыре ЗРК С-300.

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