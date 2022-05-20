Теперь он будет начинаться с 22:00.

В Николаевской области официально сократили комендантский час, который с сегодняшнего дня будет действовать с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация на своей странице в социальной сети Facebook.

"Начало комендантского часа переносится! Согласно изменению в распоряжении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 26.02.2022 № 66-р с 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00. Придерживайтесь правил комендантского часа. А также - не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, до этого в Николаеве и области комендантский час длился с 21:00 до 06:00.

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