Маловероятно, что Черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий.

Атака дрона против штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, о которой заявила Россия, свидетельствует, что Черноморский флот вряд ли сможет организовывать какие-то массовые мероприятия, пока идет война.

Так в разведке Британии прокомментировали заявления РФ о якобы атаке украинского беспилотника против штаба Черноморского флота в день российских ВМФ, после чего все празднования отменили.

"Атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе в день ВМФ, о которой сообщили - последняя из неудач для Черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, которые включали в том числе потерю флагманского крейсера "Москва" в апреле 2022 года. После заявлений о отменены парады маловероятно, что Черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий", - отмечается в сообщении.

В нем упоминают также об отправке из Одессы 1 августа первого после 24 февраля судна с украинской сельскохозяйственной продукцией.

В предыдущем обзоре разведки сообщали, что Россия, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

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