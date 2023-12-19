В случае победы России в войне украинцы столкнутся с террором такого масштаба, какого в Европе не видели с эпохи тоталитарного правления 20-го века, прогнозирует издание.

На фоне остановки украинского контрнаступления и проблем с одобрением финансирования помощи Украине в Конгрессе США, некоторые аналитики начали говорить о поворотном моменте в войне, который может привести к поражению Украины и победе Путина. Хотя ситуация на фронте все еще далека от ужасной, она может быстро ухудшиться из-за отсутствия значительной военной поддержки со стороны США.

Об этом пишет Foreign Policy. Отмечается, что в случае победы России в войне украинцы столкнутся с террором такого масштаба, которого в Европе не видели с эпохи тоталитарного правления 20-го века. Автор материала говорит, что вероятные геополитические последствия проигрыша Украины в войне легко предсказать. Победа над страной, которую поддерживал Запад, вдохновила бы Россию и другие подобные государства менять границы силой. Победа России также могла бы привести к коллапсу европейской коллективной безопасности. В то же время Китай пришел бы к выводу, что Тайвань не может рассчитывать на постоянную поддержку США.

Многие аналитики уже описали эти далеко идущие риски безопасности. Но они довольно "бледные" по сравнению с ужасными последствиями российской победы для Украины и ее жителей. И сторонникам, и противникам помощи Украине важно знать, какие это будет иметь последствия, пишет издание. Для понимания того, через что придется пройти Украине, если Россия переломит ситуацию, лучше всего начать с того, что на самом деле говорят россияне.

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Так, 8 декабря президент России Владимир Путин четко заявил, что, по его мнению, у украинского государства нет будущего. 5 декабря он заявил о намерении "перевоспитать" украинский народ, вылечить его от "русофобии" и "исторических фальсификаций". 12 ноября бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев четко заявил об аппетитах России: "Одесса, Николаев, Киев и практически все остальное – это вовсе не Украина".

"Очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский является "узурпатором", что украинский язык является лишь "дворняжным диалектом" русского, а Украина – не страна, а искусственно собранные территории", – написал он в Telegram.

Другие режимные пропагандисты утверждают, что украинское государство – это болезнь, которую надо лечить, а украинцы – это общество, которое надо "продегельминтизировать"

"Говоря более явно, российское государственное телевидение под жесткой цензурой в течение последних двух лет последовательно пропагандирует изнасилования украинцев, утопления детей, сравнивание городов с землей, искоренение украинской элиты и физическое истребление миллионов украинцев. Эта слаженная кампания – не балаган, а предвестник того, что ждет украинский народ", – пишет автор материала.

"В этих комментариях мы видим контуры зверств, которые ждут украинцев под полной или почти полной российской оккупацией. Мы также можем спроецировать эффект российской победы через зверства, которые уже широко распространены на оккупированных Россией территориях. Согласно официальным украинским источникам, почти 2 миллиона украинцев уже были выселены из своих домов и общин на оккупированных территориях и переселены в Россию, временно или навсегда. Другие оценки колеблются от 1,6 миллиона до 4,7 миллиона", – говорится в материале.

В то же время российская уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова, на которую был выдан ордер Международного уголовного суда, заявила, что с февраля 2022 года из Украины в Россию вывезли более 700 тысяч украинских детей. Почти 20 000 из них известны украинской власти поименно.

"Россия не только избавляет оккупированные регионы от украинцев, но и заменяет их российскими поселенцами – трагическое продолжение советской и российской имперской практики системной депортации, колонизации и русификации. В украинском городе Мариуполь, где российское наступление убило десятки тысяч мирных жителей и уничтожило 50 процентов жилого фонда города, недавно было построено несколько новых жилых домов. Некоторое из этого жилья выставляется на продажу, а россияне скупают недвижимость по выгодным ценам", – замечает издание.

В то же время на оккупированном юге четко просматриваются методы, которые используют оккупационные силы для установления власти. В отчете Human Rights Watch от июля 2022 года задокументированы пытки, исчезновения людей и произвольные задержания в регионе. Украинские граждане во время допросов подвергались пыткам, в том числе избиениям, электрошоку и сенсорной депривации. Несколько заключенных погибли от пыток, а большое количество людей – просто пропало. Среди пострадавших – местные чиновники, учителя, представители Православной Церкви Украины, активисты общественных организаций, участники территориальной обороны Украины. Также существует огромное количество информации, собранной правозащитниками и журналистами о работе фильтрационных лагерей.

Кроме того, едва ли не ключевой частью жизни под оккупацией стало политическое воспитание и милитаризация молодежи. На оккупированных территориях повсюду присутствуют политические баннеры и плакаты, пропагандирующие "русский патриотизм". Новые детские учебники вычеркивают украинскую историю и проповедуют ненависть к украинскому руководству. Украинский язык удаляется из большей части системы образования.

"Миллионы украинцев добровольно вызвались помочь военным усилиям, миллионы пожертвовали средства на поддержку военных, а еще больше обратились в социальные сети, чтобы выплеснуть и публично выразить свой гнев на Путина и российское государство. Это не только сделает любое завоевание жестоким и кровавым. Если Украина проиграет, россияне будут наказывать, репрессировать, заставлять замолчать или перевоспитывать почти все украинское общество, если оккупация имеет целью подавить сопротивление и поглощение страны Россией. По этой причине захват будет сопровождаться массовыми арестами, долгосрочными заключениями, массовыми депортациями внутрь России, фильтрационными лагерями огромного масштаба и политическим террором. Если возникнет серьезное восстание, уровень репрессий будет только расширяться и углубляться", – резюмировал автор статьи.

Война в Украине: это стоит знать

В течение суток российские оккупанты совершили десятки безуспешных атак и провели несколько попыток штурмов. На передовой произошло 61 боевое столкновение с противником. В Генштабе ВСУ отметили, что только на Авдеевском направлении отбили вражеские атаки.

В то же время командир подразделения ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский сообщил, что российские оккупационные войска пытаются захватить Синьковку Харьковской области до Нового года. Там продолжаются ожесточенные бои.

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