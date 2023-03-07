Однако Будапешт открещивается от подготовки украинских солдат.

Венгрия проводит обучение военных медиков из Украины. Как заявляет венгерское Минобороны, такие действия от Будапешта проводятся в рамках гуманитарной акции.

"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны – именно поэтому мы не отправляем в Украину ни оружия, ни солдат. Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и тем, кто нуждается в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - передает заявление министерства ресурс 24.hu.

Соответствующую информацию Министерство обороны опубликовало не просто так. В понедельник министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что на территории Венгрии проводят учения украинские солдаты. Он подчеркнул, что не нужно верить пропаганде, что Будапешт не помогает Украине, потому что на самом деле это не так.

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В Венгрии таким образом решили объяснить, что именно в виду имел Надь под "украинскими военными". Не непосредственно обучение ведению боя, а помощь в лечении раненых.

Венгрия и ее риторика относительно Украины: что известно из актуального

В конце февраля премьер-министр Венгрии Орбан поддержал "мирный план" Китая относительно войны в Украине. Кроме этого Будапешт выдвигал и свою "формулу мира", однако забыл туда включить Украину.

Также Орбан обвинил ЕС в затягивании войны в Украине. Он считает, что частично вина на обостренные вооруженного конфликта есть на совести Союза.

Однако Будапешт готовит визит Орбана в Киев. Он еще ни разу с начала полномасштабного вторжения не был в Украине.

Премьер-министр заявил, что Венгрия граничит на Востоке с россиянами. В ответ украинский МИД вызвал посла для объяснений.

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