Сводный портрет новобранцев ВСУ – нулевой военный опыт, 25–45 лет, добровольцы.

Армия Великобритании берет на четырехмесячное обучение новобранцев ВСУ.

Об этом заявил посол в Лондоне Вадим Пристайко, сообщает "Суспільне".

Сводный портрет новобранцев ВСУ – нулевой военный опыт, 25–45 лет, добровольцы. 10 000 бойцов обучат в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

"Кто эти люди? Возраст – примерно от 25 до 45 лет, парни и девушки, старше или младше... Все профессии, которые только можно представить. И, самое интересное, что это все добровольцы", – рассказал дипломат.

"Они копают траншеи, обучаются [владению] оружием, ездят на боевых машинах и полностью экипированы. К слову, все, с чем они там находятся, было передано Украиной", – отметил Пристайко.

Пристайко отметил, что такой пример сотрудничества с Украиной могут поддержать и другие союзники.

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По состоянию на 1 августа 2022 года россияне ведут наступление в направлении Бахмута, там продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, дубравного, Мазановки, Краснополья, долины и Барвенково. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков неподалеку Северска, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, веселой долины, Зайцево, вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиационный удар неподалеку Кодемы.

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