Пострадали также и государственные предприятия.

Сегодня утром российские оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами.

Как сообщили в военной комендатуре обороны города, предварительно установлено, что удары нанесли с временно оккупированной территории Украины.

"Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и образовательное учреждение. В последнем взрывом выбило стекла. Часть ракет упала на окраинах города", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе уточняют общие материальные убытки.

Напомним, на Николаевщине оккупанты вместо телебашни попали в уличный туалет.

Также 20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего было разрушен пляжный туалет.

В апреле российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух - земля", которая предназначена для поражения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос, а также кораблей и подводных лодок развалила эко-туалет вблизи Гуляйполя Запорожской области.

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