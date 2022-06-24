Обстрел велся с оккупированных территорий Херсонщины.

В Николаевской области российские оккупанты, пытаясь попасть в одну из телевышек, попали в уличную уборную.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на странице ОК в социальной сети Facebook.

По его информации, утром был атакован Николаев и пригород из тяжелой ствольной артиллерии и, вероятно, ракетного комплекса "Точка-У", с направления оккупированных территорий Херсонщины. В частности, повреждена территория и несколько автомобилей гражданского автопредприятия.

"Пытаясь попасть в одну из телебашен, рашисты эпически в очередной раз попали в уличную уборную. Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионное вещание в голове оккупантов тесно сопряжено с содержанием уборной", - отметили в оперативном командовании.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего было разрушен пляжный туалет.

Напомним, что в апреле российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух - земля", которая предназначена для поражения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос, а также кораблей и подводных лодок, развалила эко-туалет вблизи Гуляйполя Запорожской области.

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