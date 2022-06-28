Наибольшее количество вражеских ракет было выпущено по Украине 4 дня назад - 53 крылатых ракеты.

Россия за четыре дня выпустила по Украине 131 ракету.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, этой ночи он провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

"Начал с того, что противник демонстрирует незаурядную дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им с разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за минувшие сутки - 12. К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - отметил он.

Также Залужный назвал север Луганщины и Харьковщины регионами, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия.

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