Воздушное пространство над южными регионами РФ было закрыто для гражданской авиации сразу после вторжения в России в Украину.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину страна-агрессор продлила запрет на полеты вблизи границ Украины.

Запрет на полеты продлен до 24 июля.Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Агрессор ограничил полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, оккупированный Симферополь и Элиста.

Воздушное пространство над южными регионами РФ было закрыто для гражданской авиации сразу после вторжения в России в Украину.

Война в Украине:

Впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину. Полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены с 03:45 ч. 24 февраля 2022 года по московскому времени.

Позже Росавиация продлила запрет на полеты вдоль границы с Украиной до середины мая.

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