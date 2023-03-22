Для российской армии характерно игнорировать опасность для гражданских лиц во время нанесения ударов.

Российский удар по жилым многоэтажкам в Запорожье мог изначально быть нацелен на гражданских лиц и в целом согласуется с российской тактикой обстрелов. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в комментарии CNN.

"Он (обстрел – ред.), безусловно, мог быть нацелен на гражданских лиц. Это явно прямо из российской книги тактики – направлять удары на гражданскую инфраструктуру и не беспокоиться о том, чтобы избежать ударов по мирным жителям", — сказал Кирби.

В то же время представитель Белого дома отметил, что США пока не располагают подробной информацией об этом обстреле и не знают, чем он был мотивирован.

Видео дня

Обстрел Запорожья 22 марта

Сегодня днем российские оккупанты нанесли ракетно-артиллерийский удар по жилому сектору Запорожья. Президент Зеленский опубликовал видео страшного удара.

По имеющейся на этот момент информации, от удара пострадали более 30 человек, включая трех детей. Известно об одном погибшем.

По данным украинских военных, удар по многоэтажкам Запорожья, скорей всего, был нанесен из реактивной артиллерии. Наиболее вероятно, что это была установка залпового огня "Торнадо-С".

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