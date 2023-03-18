В городе повреждены многоквартирные жилые дома.

Ночь на субботу, 18 марта, в Запорожье была громкая - российские захватчики били ракетами С-300 и попали в территорию жилого комплекса.

Ракеты противника попали в один из объектов комплекса, взрывная волна и обломки повредили жилые многоквартирные дома, которые находятся рядом, сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

По ее данным, сведения о пострадавших в результате вражеского ракетного удара уточняются. В ЗОВА подчеркнули, что оккупанты совершили новое военное преступление, и их ждет возмездие.

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"...Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены по территории одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши. Все соответствующие службы работают на месте...", - говорится в сообщении.

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Захватчики не раз били по Запорожью, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Одна из самых кровавых атак произошла в ночь на 2 марта - враги нанесли удар из зенитно-ракетного комплекса С-300, и одна ракета в центре города попала в многоквартирный дом.

В результате ракетного удара со второго по пятый этаж дома разрушено более 10 квартир, люди оказались под завалами. Из-за россиян погибли 13 человек, среди жертв есть младенец и его молодые родители.

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