Погибшему ребенку восемь месяцев, узнали журналисты.

Вследствие ракетного удара России по многоквартирному дому в Запорожье погибли молодые супруги и их маленькая дочь.

Вместе с родителями погиб восьмимесячный ребенок, пишет "Наше місто", ссылаясь на сведения крестной мамы погибшего младенца. "...В результате ракетного удара погибли молодые супруги - Илья и Камила с их маленькой доченькой, которой исполнилось 8 месяцев...", - говорится в материале.

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Вражеский ракетный удар по Запорожью - сегодня это стоит знать

В ночь на 2 марта стало известно, что россияне снова ударили по Запорожью. По предварительным сведениям, враг атаковал город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна из ракет противника попала в многоквартирный дом, люди оказались под завалами.

В результате ракетного удара разрушениям подверглись более десяти квартир дома, которые находились со второго по пятый этажи. Сначала сообщалось о нескольких жертвах и семерых госпитализированных пострадавших.

5 марта в ГСЧС написали, что число жертв возросло до 13 человек. По данным спасателей, из-под завалов здания деблокировали, в частности, восьмимесячного ребенка.

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