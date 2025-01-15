В ближайшее время РФ не сможет использовать аэродром в Энгельсе для массированных атак, считает Денис Попович.

В ночь на 15 января российские оккупанты атаковали Украину, применив восемь бомбардировщиков Ту-22М3 и шесть Ту-95МС. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Ставка на Ту-22М3 - это первая особенность... Никогда не было такого, чтобы Ту-22М3 было больше, чем Ту-95МС", - сказал аналитик.

Вторая особенность ночной атаки РФ, по словам эксперта, заключается в том, что все российские бомбардировщики взлетали с аэродрома "Оленья".

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"Аэродром "Энгельс" не был задействован. Разве что сели туда несколько бомбардировщиков. Я это связываю с событиями, которые происходили на этом объекте. Мы знаем, что дважды туда прилетали дроны и поражали нефтяную инфраструктуру. Поэтому этот аэродром не будет задействован еще некоторое время из-за попадания", - добавил аналитик.

Ночная атака РФ: что известно

В ночь на 15 января российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты применили более 40 ракет, по меньшей мере 30 из которых были уничтожены.

Одной из целей атаки стал запад Украины. Так, две крылатые ракеты попали в два объекта критической инфраструктуры Львовской области - в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Традиционно Польша подняла в небо истребители из-за ракетной атаки РФ по Украине. В Оперативном командовании польских вооруженных сил отметили, что такие меры направлены на обеспечение безопасности на тех территориях, которые граничат с угрожающими районами.

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