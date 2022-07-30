Оккупанты обстреляли автовокзал в Славянске.

Оккупанты обстреляли автовокзал в Славянске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Ночью город снова подвергся обстрелу. На этот раз пострадали автовокзал и прилегающие здания", - написал он.

По словам Ляха, жертв и раненых нет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха. В частности, боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.

Удар по колонии в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате него было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленевке был российским террористическим актом.

По данным украинской разведки, военное преступление совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанного ЧВК - Евгения Пригожина.

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека в своем совместном заявлении требуют от Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт в Оленевке. Они также требуют направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным Института изучения войны (ISW), русские, очевидно, врут про удар ракетами HIMARS по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке на Донбассе. Повреждения от пожара не присущи для принципа работы этой реактивной системы залпового огня.

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