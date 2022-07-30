Аналитики отметили, что россияне врут об использовании американских РСЗО для уничтожения колонии с пленными.

Россияне, очевидно, врут об ударе ракетами HIMARS по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке на Донбассе. Повреждения от пожара не присущи для принципа работы этой реактивной системы залпового огня.

Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 29 июля.

"Поддерживаемые Кремлем издания публикуют видео следственного изолятора, на которых видны повреждения от пожара. Но не те, которых мог бы нанести удар HIMARS", – говорится в сообщении.

Эксперты Института также отмечают, российские пропагандистские ресурсы хоть и обнародовали кадры фрагментов ракеты HIMARS, но нет никаких доказательств того, что эти фрагменты нашли именно на территории колонии в Еленовке.

Более детальную аналитику массового убийства украинских пленных в Еленовке аналитики обещают обнародовать позже.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате него было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом.

По данным украинской разведки, военное преступление совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанного ЧВК - Евгения Пригожина.

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека в своем совместном заявлении требуют от Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт в Еленовке. Они также требуют направить на территорию колонии инспекционную миссию.

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