Буксиры были задействованы в транспортировке баржи с зерном.

На Николаевщине враг обстрелял два портовых гражданских буксира. Уже известно, что в результате российской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум гражданских портовых буксирах, которые были задействованы в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управления судами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного – неизвестна", - рассказал он.

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По словам Назарова, также На Николаевщине зенитно-ракетными системами С-300 ночью была обстреляна Березнеговатская громада. Повреждены частные дома. Ранения получил один человек.

Война в Украине: ситуация на юге

30 октября украинская авиация мощно ударила по ПВО россиян на юге. Известно, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 заданий. Как отметил военный эксперт Коваленко, ВСУ скоро уволят важные города возле Херсона ведь Украина имеет все возможности вернуть и освободить практически все правобережье Херсонщины.

В Генштабе также рассказали, что российские войска осуществляют подготовительные мероприятия по отвод артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области. В дальнейшем их могут перебросить на другие направления.

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