В результате ракетного удара пострадали двое гражданских.

Один из двух ракетных ударов в Хмельницкой области пришелся по военному объекту.

Как сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в эфире телемарафона, в результате ракетного удара произошел пожар на площади 100 кв. м. Его уже потушили.

"Россияне нанесли два удара: один пришелся по военному объекту, один возле него - по гражданским", – сказал он.

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Он также подтвердил информацию о ранении двух человек, их состояние стабильное.

Обстрел Украины 18 февраля - что стоит знать

18 февраля утром российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них ПВО уничтожила.

Из-за пуска ракет энергетики превентивно выключили свет в Киеве и области, Днепропетровской, Черкасской, Одесской и других областях Украины.

Из-за ракетной атаки в Хмельницкой области два человека получили ранения. Кроме того, повреждены три учебных заведения, около десяти многоэтажек, где-то полтысячи окон и балконов уничтожено.

Кроме этого, российские войска снова пустили крылатые ракеты по траектории над Южноукраинской атомной электростанцией (АЭС), из-за чего была высокой угроза ядерной катастрофы.

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