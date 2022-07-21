Противники обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

В ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью в нас снова стреляли... Враг ударил из "Градов" по Никопольскому району. Выпустил по Красногригорьевской громаде 20 реактивных снарядов", - сообщил он.

Обошлось без жертв и разрушений.

Резниченко добавил, что на месте обстрела работают пиротехники - ищут боеприпасы, которые не сдетонировали.

Напомним, 20 июля в Днепропетровской области, в селе Кошевое, вражеский танк обстрелял комбайны, собиравшие урожай. Комбайнеры успели убежать, комбайны почти не повреждены.

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