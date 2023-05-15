Ракетный авиаудар произошел сегодня утром.

Россияне сегодня утром атаковали Авдеевку Донецкой области ракетами, погибли четыре человека. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, оккупанты попали ракетами в больницу.

Кириленко также показал фото последствий обстрела и в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

Ранее Кириленко сообщил, что за вчерашние сутки в результате обстрелов россиян три человека ранены в Курахово, также в городе повреждены 7 многоэтажек. Кроме того, в Константиновке ранены 2 человека, повреждены 10 частных домов, 7 многоэтажек и школа. На Лисичанском направлении ранен 1 человек и разрушен 1 дом в Северске.

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Обстрелы Донецкой области

В результате российских обстрелов за вчерашние сутки в Донецкой области погибли по меньшей мере 6 человек, 16 ранены, разрушены дома и инфраструктура, повреждены предприятия.

А 11 мая вследствие обстрела Торецка были ранены 9 человек, среди пострадавших целая семья-родители и сын.

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