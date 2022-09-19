РФ в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, считает министр энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко после ракетного обстрела Южноукраинской АЭС призвал мир дать жесткий отпор стране-террористу - России.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Этой ночью был осуществлен ракетный обстрел Южноукраинской АЭС. Россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, чтобы добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы. Мы видим устойчивость Европы в противодействии энергетической агрессии России. Но двойных усилий требует необходимость остановить российский ядерный террор в Украине. Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной", - подчеркнул Галущенко.

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По его словам, мир должен наконец дать жесткий отпор стране-террористу.

"Пока еще не поздно и ядерная катастрофа - это только угроза, которая, к сожалению, ежедневно становится все реальнее", - отметил министр.

Напомним, оккупанты ночью обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Ударной волной были повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Позже в компании "Энергоатом" сообщили, что по состоянию на утро все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Также в компании сообщили, что от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне ЮАЭС образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.

20 августа стало известно, что враги нанесли удар по городу Вознесенск Николаевской области. Ракета противника могла попасть в ЮАЭС - обломки боеприпаса нашли возле объекта.

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