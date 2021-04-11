На режиме прекращении огня "крест не поставили", но Россия хочет наказать Украину.
Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио Свобода.
"Фактически и Россия подтвердила, и мы подтверждаем, и ОБСЕ фиксирует, что юридически существует режим прекращения огня. Речь сейчас идет на уровне ТКГ, например, я сейчас от вас побегу на внеочередное заседание о том, чтобы вернуться к состоянию, которое было непосредственно после заключения. Потому что первые три месяца вообще не было стрельбы как таковой практически, а потом было в 15 раз меньше, жертв было в 6 раз меньше и так далее", - сказал Арестович.
По его словам, Россия хочет "наказать президента Зеленского и Украину как таковую за шаги, на которые решилась наконец Украина - против пророссийских сил внутри Украины".
"Да, "кейс Медведчука". Твердая позиция. Мы видим по графику, который есть. Я вам после передачи могу показать. Анализ графика, все обострения на фронте - грубое нарушение режима прекращения огня, многочисленные обстрелы, обстрелы с трагическими последствиями - или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО. Это эскалация. И со всем тем это также очень специфическая ситуация", - заявил Арестович.
Перемирие на Донбассе
С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.
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