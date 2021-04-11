Эскалацией на Донбассе Россия хочет наказать Украину за шаги против пророссийских сил, считает Алексей Арестович.

На режиме прекращении огня "крест не поставили", но Россия хочет наказать Украину.

Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио Свобода.

"Фактически и Россия подтвердила, и мы подтверждаем, и ОБСЕ фиксирует, что юридически существует режим прекращения огня. Речь сейчас идет на уровне ТКГ, например, я сейчас от вас побегу на внеочередное заседание о том, чтобы вернуться к состоянию, которое было непосредственно после заключения. Потому что первые три месяца вообще не было стрельбы как таковой практически, а потом было в 15 раз меньше, жертв было в 6 раз меньше и так далее", - сказал Арестович.

По его словам, Россия хочет "наказать президента Зеленского и Украину как таковую за шаги, на которые решилась наконец Украина - против пророссийских сил внутри Украины".

"Да, "кейс Медведчука". Твердая позиция. Мы видим по графику, который есть. Я вам после передачи могу показать. Анализ графика, все обострения на фронте - грубое нарушение режима прекращения огня, многочисленные обстрелы, обстрелы с трагическими последствиями - или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО. Это эскалация. И со всем тем это также очень специфическая ситуация", - заявил Арестович.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Александр Топчий