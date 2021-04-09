Речь идет об украинском судне "Романс 1", экипаж которого в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь".

Суд наложил арест на судно председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которое нарушило порядок въезда в оккупированный Крыму и выезда с территории полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя, соответствующее решение принял Херсонский городской суд.

"Наложен арест на украинское судно "Романс 1", экипаж которого после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АРК и Севастополя, в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, судно принадлежит Медведчуку.

В пресс-службе также уточнили, что заходы судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

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Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время по ходатайствам прокуратуры автономии в рамках указанного уголовного производства наложены аресты на 51 судно-нарушитель.

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "оппозиционная платформа - за жизнь" Козаку и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам в том числе и к Медведчуку и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенных против него санкциях.

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Автор: Антонина Доломанжи