Вражеское подразделение уничтожила украинская артиллерия.

Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на севере страны. В частности, ВСУ обнаружили и уничтожили батарею оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщило Оперативное командование "Север".

"Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба. Верьте в своих защитников! Вместе к победе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники продолжают оборонять Мариуполь, который окружили российские оккупанты. В тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники врага.

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