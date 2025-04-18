Теперь эксперты должны установить их личности.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщает о возвращении в Украину тел 909 павших военнослужащих.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел Украины должны в кратчайшие сроки установить личности погибших защитников.

Бойцы погибли на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях. Также удалось вернуть тела из моргов на территории Российской Федерации:

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"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава".

Возвращение тел погибших

Напомним, 14 февраля Координационный штаб сообщал о возвращении в Украину 757 павших бойцов, которые воевали на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях.

В конце ноября Украине удалось вернуть тела 502 военнослужащих. 397 из них сражались на Донецком направлении, 24 - на Луганском, а 64 - на Запорожском. Также тогда из российских моргов забрали 17 тел.

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