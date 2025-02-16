По его словам, пропавшими считаются десятки тысяч солдат.

В войне с Российской Федерацией Украина потеряла более 46 тысяч военнослужащих, еще около 380 тысяч бойцов получили ранения.

Такие цифры в интервью NBC News назвал президент страны Владимир Зеленский. По его словам, сейчас известно о десятках тысяч пропавших без вести солдат, которые могут быть мертвыми или находиться в российском плену.

Кроме того, Украине известно о 19 500 депортированных на территорию Российской Федерации детей. В то же время точное количество погибших гражданских подсчитать невозможно, поскольку часть территорий страны остаются под оккупацией:

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"Они проводят массовые расстрелы, массовые пытки. Знаете, в маленьких городках, где было пару тысяч человек, мы находили по 500 трупов в одной большой могиле".

Потери Украины в войне

Напомним, в недавнем интервью Пирсу Моргану президент сообщал о гибели 45 100 украинских бойцов. По его словам, зафиксировано около 390 тысяч случаев ранений.

В то же время Зеленский отмечал, что количество ранений не совпадает с количеством пострадавших защитников, поскольку некоторые из них возвращались на службу и получали ранения повторно.

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