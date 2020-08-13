Обмен пленными: Украина передала ОБСЕ список из около 100 человек

Ближайшее заседание ТКГ запланировали на 18 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не остановится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Борисполе Киевской области.

Читайте такжеЗа время войны на Донбассе погибли около 14 тысяч человек - Зеленский

"Что касается заседания ТКГ в Минске, Минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - продолжение режима тишины и вопросы обмена. Мы в ОБСЕ уже в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ожидаем от той стороны, они предоставят согласованный список ", - отметил Зеленский.

"Повлияет ли сегодняшняя ситуация на заседание ТКГ? Я не знаю. Я не могу, к сожалению, пока смотреть в будущее", - сказал президент.

Обмен пленными на Донбассе: что известно

6 августа стало известно, что будущий обмен может состояться по формуле 100 на 100 - об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

22 апреля Зеленский выразил готовность в рамках обмена с одного украинского военного отдавать "хоть 100 беркутовцев".

23 апреля специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате "всех установленных на всех установленных".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко