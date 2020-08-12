Кравчук захотел заменить понятие "особый статус Донбасса" на новое

Предложенный Леонидом Кравчуком новый вариант, по его мнению, в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске, экс-президент Леонид Кравчук предложил заменить формулировку "особый статус Донбасса" на новую.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале "ДІМ", пишет lb.ua.

В частности, Кравчук предлагает ввести новую формулировку: "особый режим административного управления".

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"Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению, а также нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача этот вопрос внести в Конституцию, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - сказал Кравчук.

Кравчук в ТКГ по Донбассу: справка

28 июля экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого зампредседателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

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