Малыши не видели свою маму более полутора лет.

Двух детей, которых ранее депортировали российские оккупанты, вернули в Украину в рамках сегодняшнего обмена пленными. Их мама, которая также была в российском плену как боевой медик, вернулась в Украину еще в октябре 2022 года.

Шестилетний Ренат и 10-летння Варвара более чем полтора год не видели маму. Родители детей ждали их возвращения все это время, пока Россия пыталась скрыть местонахождение похищенных малышей.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обнародовал щемящее видео возвращения Рената и Варвары домой. На кадрах видно, что дети сразу узнали маму, ведь мальчик стал звать ее. При этом женщина не сдержала слез при виде своих детей.

Обмен пленными 6 июля 2023 - что известно

Из российского плена сегодня домой вернули еще 45 воинов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и двух гражданских.

Глава Офиса президента Андрей Ермак указал, что среди освобожденных из российского плена двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона.

Кроме того, домой вернули двух незаконно вывезенных в Россию детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.

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