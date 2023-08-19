Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко убежден, что Кремль может согласиться на обмен "всех на всех" ближе к завершению войны и полному поражению РФ.

Тот факт, что в Кремле заговорили об обмен пленными никоим образом не гарантирует, что Россия может согласиться на обмен "всех на всех" до того, как Путин поймет, что окончательно проиграл в войне.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив при этом, что российские власти могут пойти на обмен "всех на всех" ближе к завершению войны.

"Российское военно-политическое руководство может согласиться на обмен "всех на всех" ближе к завершению войны и к поражению Российской Федерации в этой войне. Сейчас им осуществлять такой обмен не выгодно. Ведь они потеряют этот гибридный инструмент, с помощью которого могут влиять на определенные моменты в странах Запада и в Украине", - отметил эксперт.

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Однако, по мнению эксперта, агрессор будет использовать анонсы таких возможных обменов, как элемент гибридного влияния на Украину.

"Отдельные элементы анонсов таких возможных обменов Россия использует именно как элемент гибридного влияния на украинское общество и руководство западных стран", - отметил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Возвращение пленных

С начала полномасштабного российского вторжения из плена удалось вернуть около 2500 украинцев, из которых примерно 550 – это дети и гражданские лица.

В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский оценил перспективы обмена "всех на всех".

15 августа 2023 года министр обороны РФ заявил о новой цели путинского вторжения в Украину. По его словам, освобождение российских пленных - теперь главная "головная боль" для его ведомства.

По его словам, на данный момент РФ уже "наладила сотрудничество" с Комитетом Красного Креста, чтобы найти пленных оккупантов в Украине. Он уточнил, что это достаточно "деликатная" работа, сославшись на то, что Киев "не способен договариваться".

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