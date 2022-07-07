Это результат больших потерь, которые нанесли врагу ВСУ.

Российские оккупанты продолжают терять личный состав, технику и вооружение в Украине. Из-за этого врагу приходится осуществлять ротацию: выводить часть войск для восстановления боеспособности и пытаться менять их на немотивированные подразделения.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

"Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады", — сообщили в Генштабе.

Командование ВСУ также рассказало о продолжении принудительной мобилизации на временно оккупированной территории Луганской области. Призванные солдаты обладают плохой подготовкой и недостаточным комплектованием средствами защиты. По данным Генштаба, в подразделениях 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ около восьми тысяч человек нуждаются в снаряжении.

Напомним, в конце июня в Генштабе сообщили, что отдельные подразделения российской армии, которые вывели на восстановление боеспособности, не получается укомплектовать. Личной состав отказывается от участия в войне против Украины. Таких солдат пытаются притянуть к уголовной ответственности.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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