ВСУ в цьому випадку скористалися статтею 51 статуту ООН про самозахист.

Новоизбранный министр обороны Алексей Резников разъяснил использование украинскими бойцами боевого дрона Bayraktar по артиллерии российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом говорилось в эфире программы Свобода Савика Шустера вечером, 5 ноября.

Резников подчеркнул, что в "Минских соглашениях" отмечается о запрете применения на Донбассе иностранных БПЛА, точнее – запрете для россиян.

"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: запрет ограничения беспилотных аппаратов, но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле – и это украинский беспилотный аппарат", – ответил Резников.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе ранили украинского военногоГлава МО уточнил, что ВСУ в этом случае воспользовались статьей ООН о самозащите.

"ЕСТЬ СЦКК. Они сообщили СММ ОБСЕ, что происходит нарушение "Минских соглашений" со стороны противника –обстреливаются наши земли. Мало того, погиб наш боец, мы запросили режим "тишины". Не заработал этот механизм, и поэтому, пользуясь статьей 51 устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту", – добавил министр.

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что Украина должна прекратить называть Bayraktar "турецкими". По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

Автор: Яна Ставская