Еврокомиссия неожиданно предложила жесткие санкции против России за признание "ЛДНР". По словам дипломатов, проект, предоставленный государствам-членам, предусматривает запрет на торговлю российскими гособлигациями.
Об этом пишет немецкая газета SPIEGEL со ссылкой на источники.
Кроме того, собеседники издания говорят, что в пакет внесут несколько сотен человек и компаний. Раньше об этих ограничениях только говорили.
Если санкции примут, это затронет около 350 депутатов Госдумы, которые признали "ЛДНР" на востоке Украины, а также ведущие банки, которые ведут свой бизнес в ОРДЛО.
Правила свободной торговли ЕС с Украиной больше не будут распространяться на оккупированные территории.
Все активы лиц, которых внесут в новый санкционный список, на территории ЕС будут заморожены. Также им запретят въезжать в страны Евросоюза.
Главы МИД членов Евросоюза окончательно договорятся об этом на специальной встрече во вторник в Париже.
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