Поражены два склада с боеприпасами и два пункта управления оккупантов.

В течение 23 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по 18 местам сосредоточения сил и средств российских оккупантов.

"Украинская авиация в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада с боеприпасами и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке касательно ситуации с российским вторжением.

Информация о потерях врага уточняется.

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Кроме того, Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Вместе с тем в Генштабе добавили, что оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь.

Также зафиксировано, что враг увеличил объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Вместе с тем в Генштабе предупредили, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется.

"В течение суток противник нанес один ракетный, 4 авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине на 23 декабря - что известно

По данным Генштаба, общие боевые потери России в Украине составляют около 100 950 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3005, боевых бронированных машин - 5986, артиллерийских систем - 1984, РСЗО - 414, средств ПВО - 212; самолетов - 283, вертолетов - 267.