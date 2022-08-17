Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне пытаются идти в наступление.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцевка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкой, Волшебное, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Лукьяновское, Орехов, Времевка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.

"Нанес авиадаров вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки. Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ядерным шантажом на Запорожской атомной станции российские оккупанты хотят сделать "серую зону" не только из Запорожья, но и со всей Украины.

Он убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

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