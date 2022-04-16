В Гуляйполе оккупанты применили "Грады" и фосфорные бомбы.

В Запорожской области в Пологах в результате обстрела российскими захватчиками пострадал 12-летний ребенок, а в Гуляйполе оккупанты применили "Грады" и фосфорные бомбы.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

В частности, как заявил председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский, сегодня ночью рашистами были обстреляны мирные жилые кварталы в городе Пологи. "Среди пострадавших - 12-летний ребенок, которого срочно прооперировали", - сообщили в ОВА.

"Очень интенсивные обстрелы велись и по городу Гуляйполе, по которому били более 5 часов из разнокалиберного оружия, в том числе и из "Градов". Шли бои в пригороде Орехова. Сейчас уточняются потери среди населения и инфраструктуры. Наши войска дают отпор", - говорится в сообщении.

По словам председателя Гуляйпольской городской общины Сергея Ярмака, ежедневно идут обстрелы в городе Гуляйполе и на территории общины. "Этой ночью велись обстрелы "Градами" и фосфорными бомбами. Изуродованные жилые дома, объекты социальной сферы. К сожалению, война идет не с военными, а с мирным населением", - подчеркнул он.

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