Украинская артиллерия достреливает аж до Азовского моря, сказал эксперт.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении.

"Уже началась операция по освобождению Мелитополя, в том числе. Мы прекрасно видим работу наших Сил спецоперации по подрыву моста возле Мелитополя по дороге на Бердянск, то есть это был основной мост, соединявший Россию с Мелитополем. Сейчас осталась южнее одной объездной. дорога. Подрыв этого моста хорошо демонстрирует направление нашего основного удара, то есть уже началось уничтожение логистических цепочек врага с помощью Сил спецопераций", - сказал специалист для Эспрессо.

Он добавил, что украинская артиллерия достреливает вплоть до Азовского моря.

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"Направление на Мелитополь является самым приоритетным, и, с военной точки зрения, более выполняемым, чем другие направления. Там расстояние около 70 км, из-под Орехового на Мелитополь через Токмак, как только будет погода, наши войска начнут движение. Это также прекрасно понимают и россияне пытаются строить линии обороны, но не успевают решить этот вопрос. Поэтому в ближайшее время где-то 2-3 недели с выходом арктического антициклона, который может удержать морозную погоду, тогда можно будет отправляться на Мелитополь", - отметил Свитан.

Мелитопольский фронт: что известно

13 декабря по базе оккупантов в Мелитополе был нанесен мощный удар. Враг разместил свои войска в местной школе.

Позже стало известно, что в Мелитополе ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й армии России.

Американская пресса считает, что следующим эпицентром войны станет битва за Мелитополь.