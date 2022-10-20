Еще почти 400 российских захватчиков отправились на концерт Кобзона” / фото ua.depositphotos.com

Генеральный штаб Вооруженный Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях противника. 

Как указано в сводке, с 24 февраля по 20 октября враг потерял около 66650 человек. 

Потери личного состава противника за последние сутки – 370 человек. 

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Кроме этого, россияне потеряли:

  • танков – 2567 (+13);
  • боевых бронированных машин – 5255 (+20);
  • артиллерийских систем – 1646 (+9);
  • РСЗО – 372;
  • средств ПВО – 189;
  • самолетов – 269;
  • вертолетов – 243 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
  • крылатых ракет – 329 (+6),
  • кораблей / катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6),
  • специальной техники-147 (+1).
Еще почти 400 российских захватчиков отправились на концерт Кобзона” / инфографика Генштаба

Последние атаки РФ: что стоит знать

Как писал УНИАН, за сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных и 28 авиаударов по территории Украины. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.

В октябре Россия начала массированно атаковать украинские объекты критической инфраструктуры, в частности, тепловые электростанции. 

19 октября энергосистема Украины очередной раз подверглась ракетным атакам Российской Федерации. К вечеру 19 октября специалисты нашли возможность не вводить ограничения для потребителей. 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Как отметили в МВД, Россия угрожает дальнейшими ударами по критической инфраструктуре Украины. 

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, главный план Путина и его окружения на данный момент – выжить. Именно этого они хотят добиться массированными ракетными ударами по Украине.

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