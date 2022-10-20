За сутки ВСУ уничтожили 25 российских дронов.

Генеральный штаб Вооруженный Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях противника.

Как указано в сводке, с 24 февраля по 20 октября враг потерял около 66650 человек.

Потери личного состава противника за последние сутки – 370 человек.

Видео дня

Кроме этого, россияне потеряли:

танков – 2567 (+13);

боевых бронированных машин – 5255 (+20);

артиллерийских систем – 1646 (+9);

РСЗО – 372;

средств ПВО – 189;

самолетов – 269;

вертолетов – 243 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),

крылатых ракет – 329 (+6),

кораблей / катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6),

специальной техники-147 (+1).

Последние атаки РФ: что стоит знать

Как писал УНИАН, за сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных и 28 авиаударов по территории Украины. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.

В октябре Россия начала массированно атаковать украинские объекты критической инфраструктуры, в частности, тепловые электростанции.

19 октября энергосистема Украины очередной раз подверглась ракетным атакам Российской Федерации. К вечеру 19 октября специалисты нашли возможность не вводить ограничения для потребителей. 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Как отметили в МВД, Россия угрожает дальнейшими ударами по критической инфраструктуре Украины.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, главный план Путина и его окружения на данный момент – выжить. Именно этого они хотят добиться массированными ракетными ударами по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: