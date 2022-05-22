Российские войска запустили ракеты по Запорожской области, есть пострадавшие.
Как сообщает Запорожская ОВА, ракетный удар был осуществлен около 02:44 в воскресенье, 22 мая.
Пострадала гражданская инфраструктура одного из сел в Вольнянщине Запорожской области.
"В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела", - говорится в сообщении.
Как писал УНИАН, 12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.
Американский Институт изучения войны (ISW) 22 мая сообщил, что российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к городу Запорожье, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.
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