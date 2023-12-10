По словам эксперта, задача россиян на Авдеевском направлении - отодвинуть украинские войска от Донецка

Целью российских оккупантов в Авдеевке является захват в плен большого количества бойцов ВСУ и западной техники. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак.

"Оккупанты надеются захватить в плен большое количество украинских военных, по возможности уничтожить их. Также их интересует западная техника, боеприпасы, амуниция, это тоже они хотят захватить", - отметил он.

По его словам, задача россиян на Авдеевском направлении - отодвинуть украинские войска от Донецка, именно для этого они давят ценой невероятных потерь людей и техники.

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"Россиянам надо взять Авдеевку, им осталось 5-6 км, которые они считают, в наиболее узком месте перебить наше сообщение и как они говорят: "Авдеевский гарнизон будет оцеплен", - отметил эксперт, добавив, что для оккупантов важно захватить Авдеевку перед выборами в России.

"Если не будет этой победы, то и показывать не будет что. Если же удастся захватить, то этой "победе" будут посвящать все рождественские праздники", - добавил он.

В то же время эксперт отметил, что "это уже не город, а локация", и даже если россиянам удастся захватить Авдеевку, никто в России восстанавливать ее не будет.

Ситуация под Авдеевкой - что известно

Ранее Ступак отмечал, что нынешняя ситуация в Авдеевке напоминает события, происходившие 8 месяцев назад в Бахмуте, россияне не прекращают "мясных штурмов".

Как отмечали аналитики Института изучения войны, российские войска активизировали наступление на многих участках фронта в период самых сложных погодных условий, предположительно, пытаясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в России, которые назначены на март 2024 года.

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